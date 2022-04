Presenting the 2022 Senior Class at prom

Allison Oldenkamp, Kaylee Jaimes, Alexis Even, Ashlynn Wildeboer, Lanie Kaas, Freya Snyder, Josie Leberman, Codi Stirling, Catherine Cook, Ellie Travnicek, Madelyn Marsh, Lauren Jones, Macie Kippes, Trystan Hatton, Brooke Berens, Desiree Pierce, Grace Stone, Rachel Becker, Hannah Eldeen, Jacob Van Velzen, Ashton Ross, Jaivyn DeBoer, Jason Ebling, Bogdan Marushkevych, Anthony Anderson, Jarret Wildeboer, Gerard Muller,…

This content is for Online Subscription members only.