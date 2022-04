PARKER PRIDE

Recent Parker Pride winners are back row from left: Olivia Kleinsasser, Dillon Scott, Teegun Wentzel, Conner Engbarth and Kaden Fosheim. Middle row from left: Brinley Preheim, Andrew Christensen, Julian Engel, Pheobe Woodring, Isabel Gerry and Caleb Groenweg. Front row from left: Kimry Junke and Adelia Cuka. Not pictured: Naomi Thompson….