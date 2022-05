PARKER PRIDE

Recent Parker Pride winners are back row from left: Ember Petersen, Nessa Erickson, Rodrigo Godoy-Lopez, Lydell Roth, Emmitt Rowe, Kyle Miller and Finley Jones. Front row from left: Gus Schultz, Natalie Roth, Lexus Fischer, Harrison Hendrix and Kenzie Tuschen. Not Pictured: Jodi Boll and Trinity Knecht-Olesen….